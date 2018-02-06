{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Судья из ХМАО потребовала от Бастрыкина наказать его следователей
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,22
Динамика за 2 недели
Евро 70,93
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 февраля 2018
05 февраля 2018
04 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
13:04  06 февраля 2018 0

Челябинский завод освоил новые технологии, чтобы поставлять трубы для «Северного потока-2»

Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
Трубы большого диаметра производятся в цехе «Высота 239»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Группа ЧТПЗ стала единственным поставщиком низкотемпературных труб большого диаметра (ТБД) для обустройства нового экспортного газопровода из России в Европу «Северный поток — 2» в прибрежной зоне. Для этого белым металлургам пришлось в короткие сроки освоить новые технологии, сообщили в пресс-службе группы.

Компания планирует отгрузить в адрес компании Nord Stream 2 AG (оператор газопровода) с января по май порядка трех тысяч тонн ТБД. Для успешного выполнения заказа белые металлурги в рекордные сроки освоили новую для себя технологию сварки труб большого диаметра. Теперь инженеры ЧТПЗ используют многопроходную сварку вместо обычной, что совместно с материалом труб (низкотемпературная сталь) обеспечивает им необходимые низкотемпературные свойства (можно эксплуатировать до минус 38 градусов).

Nord Stream 2 AG объявила тендер на поставку низкотемпературных ТБД в 2016 году. Два поставщика участвовали в испытаниях труб — контракт выиграли белые металлурги. «Наши специалисты в очередной раз доказали, что выполнение заказов любой степени сложности, индивидуальный подход к требованиям клиентов — конкурентное преимущество группы ЧТПЗ. Мы планируем принимать участие и в других тендерах Nord Stream 2 AG и российских компаний ТЭК. Группа ЧТПЗ обладает производственными мощностями и возможностями, чтобы выпускать большие объемы», — отметил коммерческий директор группы Денис Приходько.

Компания выиграла тендер на поставку порядка 600 тысяч тонн ТБД для строительства морской части газопровода «Северный поток — 2», а затем заключила дополнительный контракт на поставку ТБД, переходников и гасителей лавинного смятия для данного проекта. К настоящему моменту группа поставила уже 400 тысяч тонн ТБД и 513 гасителей. Отмечается, что «Северный поток — 2» протянется из России в Германию через Балтийское море и составит порядка 1200 км в длину. Реализацией проекта занимается Nord Stream 2 AG, акционером компании является «Газпром».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров