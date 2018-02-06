Группа ЧТПЗ стала единственным поставщиком низкотемпературных труб большого диаметра (ТБД) для обустройства нового экспортного газопровода из России в Европу «Северный поток — 2» в прибрежной зоне. Для этого белым металлургам пришлось в короткие сроки освоить новые технологии, сообщили в пресс-службе группы.
Компания планирует отгрузить в адрес компании Nord Stream 2 AG (оператор газопровода) с января по май порядка трех тысяч тонн ТБД. Для успешного выполнения заказа белые металлурги в рекордные сроки освоили новую для себя технологию сварки труб большого диаметра. Теперь инженеры ЧТПЗ используют многопроходную сварку вместо обычной, что совместно с материалом труб (низкотемпературная сталь) обеспечивает им необходимые низкотемпературные свойства (можно эксплуатировать до минус 38 градусов).
Nord Stream 2 AG объявила тендер на поставку низкотемпературных ТБД в 2016 году. Два поставщика участвовали в испытаниях труб — контракт выиграли белые металлурги. «Наши специалисты в очередной раз доказали, что выполнение заказов любой степени сложности, индивидуальный подход к требованиям клиентов — конкурентное преимущество группы ЧТПЗ. Мы планируем принимать участие и в других тендерах Nord Stream 2 AG и российских компаний ТЭК. Группа ЧТПЗ обладает производственными мощностями и возможностями, чтобы выпускать большие объемы», — отметил коммерческий директор группы Денис Приходько.
Компания выиграла тендер на поставку порядка 600 тысяч тонн ТБД для строительства морской части газопровода «Северный поток — 2», а затем заключила дополнительный контракт на поставку ТБД, переходников и гасителей лавинного смятия для данного проекта. К настоящему моменту группа поставила уже 400 тысяч тонн ТБД и 513 гасителей. Отмечается, что «Северный поток — 2» протянется из России в Германию через Балтийское море и составит порядка 1200 км в длину. Реализацией проекта занимается Nord Stream 2 AG, акционером компании является «Газпром».