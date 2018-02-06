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06 февраля 2018
Главные новости Москвы
13:21  06 февраля 2018 2

ЦИК признал недействительными 1,33% подписей в поддержку Собчак

Открытие предвыборного штаба Ксении Собчак и посещение дома на улице Кошевого. Екатеринбург, собчак ксения, рон евгений
Брак не помешает Собчак зарегистрироваться кандидатомФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Ксения Собчак идет в президенты
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Центральная избирательная комиссия проверила подписи, собранные штабами Ксении Собчак для регистрации ее кандидатом в президенты РФ, и утвердила протокол проверки. В результате ЦИК выявила брак в 1,33% сданных подписей, сообщил глава штаба Собчак Тимур Валеев.

Согласно закону максимально допустимый предел брака — 5% от общего числа проверенных подписей, поэтому оснований для отказа Собчак в регистрации кандидатом в президенты нет, подчеркнул Валеев. Заседание Центризбиркома состоится в четверг, 8 февраля, там и будет озвучено решение комиссии, сообщает «Дождь».

Отмечается также, что рабочая группа ЦИК проверила подписи и других кандидатов на пост главы государства. Брак в них тоже не превысил допустимого значения, пояснил Валеев.

Как ранее сообщало «URA.RU», телеведущая Ксения Собчак планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Для этого она намерена создать собственное политическое движение.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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