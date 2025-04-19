Гуманоидный робот впервые выиграл полумарафон по бегу. Видео

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В забеге роботов выиграл «Тяньгун 1.2 max»
В забеге роботов выиграл «Тяньгун 1.2 max» Фото:

В Пекине прошел первый в мире полумарафон с участием человекоподобных роботов, в котором приняли участие около 12 тысяч человек и более 20 роботов. В забеге победил «Тяньгун 1.2 max» с временем два часа 40 минут.

«Среди роботов первым к финишу пришел „Тяньгун 1.2 max“», — сообщило агентство Reuters. Среди участников-людей первенство завоевали эфиопские атлеты с результатами один час две минуты (мужчины) и один час 11 минут (женщины).

Организаторы получили более 30 тысяч заявок на участие, и среди бегунов были иностранцы из 20 стран. Соревнования прошли в облачную погоду.

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В Пекине прошел первый в мире полумарафон с участием человекоподобных роботов, в котором приняли участие около 12 тысяч человек и более 20 роботов. В забеге победил «Тяньгун 1.2 max» с временем два часа 40 минут. «Среди роботов первым к финишу пришел „Тяньгун 1.2 max“», — сообщило агентство Reuters. Среди участников-людей первенство завоевали эфиопские атлеты с результатами один час две минуты (мужчины) и один час 11 минут (женщины). Организаторы получили более 30 тысяч заявок на участие, и среди бегунов были иностранцы из 20 стран. Соревнования прошли в облачную погоду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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