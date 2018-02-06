{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Руководство УВЗ пыталось скрыть суд с рабочими, которым урезали зарплаты
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,22
Динамика за 2 недели
Евро 70,93
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 февраля 2018
06 февраля 2018
05 февраля 2018
20:33  06 февраля 2018 0

Югорские школы закрыли из-за эпидемии. Болеют уже тысячи человек

Вакцинация от гриппа. Челябинск, грипп, прививка, шприц, медицина, врач
Роспотребнадзор в ХМАО обеспокоен ростом уровня заболеванийФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Роспотребнадзор заявил о высоком уровне заболеваемости гриппом и ОРВИ в ХМАО-Югре. Муниципалитетам рекомендовано в связи с этим приостановить учебный процесс. Первыми выполнили эту рекомендацию в Урае, где отмечается один из самых высоких уровней инфицированных.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, в ряде муниципалитетов региона зафиксировано серьезное превышение показателей заболеваемости. Так, в Урае насчитали более 1236 больных на 100 тысяч населения, в Нефтеюганске — 1234,26 на 100 тысяч, в Октябрьском районе — 1081,89 на 100 тысяч.

«В связи с ухудшением эпидемической ситуации управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре напоминает о необходимости неукоснительного исполнения постановления главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2017 г. № 92 и Постановления Главного государственного санитарного врача по ХМАО-Югре от 10.08.2017 № 9 о мерах по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезон 2017—2018 года», — отмечается в заявлении ведомства. В том числе рекомендуется прервать учебный процесс и ввести временное ограничение на проведение массовых мероприятий, обеспечить в помещениях необходимую температуру, отстранить от работы учителей, не прошедших вакцинацию.

Одними из первых на данную рекомендацию откликнулись в горадминистрации Урая. Как сообщает портал UgraNow, мэрия приняла постановление о прекращении до 14 февраля занятий в школах, а также в спортивных секциях и в учреждениях дополнительного образования.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров