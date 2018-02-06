20:33 06 февраля 2018 0

Роспотребнадзор в ХМАО обеспокоен ростом уровня заболеваний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Роспотребнадзор заявил о высоком уровне заболеваемости гриппом и ОРВИ в ХМАО-Югре. Муниципалитетам рекомендовано в связи с этим приостановить учебный процесс. Первыми выполнили эту рекомендацию в Урае, где отмечается один из самых высоких уровней инфицированных.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, в ряде муниципалитетов региона зафиксировано серьезное превышение показателей заболеваемости. Так, в Урае насчитали более 1236 больных на 100 тысяч населения, в Нефтеюганске — 1234,26 на 100 тысяч, в Октябрьском районе — 1081,89 на 100 тысяч.

«В связи с ухудшением эпидемической ситуации управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре напоминает о необходимости неукоснительного исполнения постановления главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2017 г. № 92 и Постановления Главного государственного санитарного врача по ХМАО-Югре от 10.08.2017 № 9 о мерах по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезон 2017—2018 года», — отмечается в заявлении ведомства. В том числе рекомендуется прервать учебный процесс и ввести временное ограничение на проведение массовых мероприятий, обеспечить в помещениях необходимую температуру, отстранить от работы учителей, не прошедших вакцинацию.

Одними из первых на данную рекомендацию откликнулись в горадминистрации Урая. Как сообщает портал UgraNow, мэрия приняла постановление о прекращении до 14 февраля занятий в школах, а также в спортивных секциях и в учреждениях дополнительного образования.