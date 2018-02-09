В Академическом микрорайоне Екатеринбурга откроется отделение «Почты России» нового формата. Там можно будет самостоятельно взвесить, упаковать и отправить посылки. В церемонии открытия примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации города Александр Якоб, директор макрорегиона «Урал» «Почты России» Дмитрий Киселев и руководители АО «РСГ—Академическое».
На площади в 100 квадратных метров разместятся центр выдачи и приема посылок, клиентская зона в пять операционных окон, почтомат и зона 24/7. Вновь открываемому отделению присвоен индекс 620105. Благодаря открытию круглосуточной зоны и почтомату клиенты смогут самостоятельно в удобное время забрать посылки.
Открытие пройдет 12 февраля в 15:00 по адресу: улица Сахарова, 78. Отмечается, что это будет первое на Урале подобное отделение. Почтовому офису предстоит обслуживать порядка 50 тысяч жителей Академического. В перспективе «Почта России» планирует открыть еще одно отделение связи в микрорайоне.
Процесс модернизации почтовой сети затронул все крупные районные отделения связи в Екатеринбурге. До конца февраля планируется открыть еще восемь отделений связи нового формата.