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10 февраля 2018
09 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
21:03  09 февраля 2018 3

«Почта России» будет работать круглосуточно. Екатеринбург стал первым уральским городом, где опробуют нововведение

Фасады зданий изменяющиеся к ЧМ-2018. Екатеринбург, почта россии, конструктивизм, главпочтамт
Процесс модернизации коснется и других отделенийФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Академическом микрорайоне Екатеринбурга откроется отделение «Почты России» нового формата. Там можно будет самостоятельно взвесить, упаковать и отправить посылки. В церемонии открытия примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации города Александр Якоб, директор макрорегиона «Урал» «Почты России» Дмитрий Киселев и руководители АО «РСГ—Академическое».

На площади в 100 квадратных метров разместятся центр выдачи и приема посылок, клиентская зона в пять операционных окон, почтомат и зона 24/7. Вновь открываемому отделению присвоен индекс 620105. Благодаря открытию круглосуточной зоны и почтомату клиенты смогут самостоятельно в удобное время забрать посылки.

Открытие пройдет 12 февраля в 15:00 по адресу: улица Сахарова, 78. Отмечается, что это будет первое на Урале подобное отделение. Почтовому офису предстоит обслуживать порядка 50 тысяч жителей Академического. В перспективе «Почта России» планирует открыть еще одно отделение связи в микрорайоне.

Процесс модернизации почтовой сети затронул все крупные районные отделения связи в Екатеринбурге. До конца февраля планируется открыть еще восемь отделений связи нового формата.

Семен Гринберг
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