{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Всех вице-губернаторов Урала вызвали в Москву. Спросят: почему Екатеринбург «сливает» важный проект 18 марта
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,77
Динамика за 2 недели
Евро 71,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 февраля 2018
13 февраля 2018
20:29  13 февраля 2018 5

Российских болельщиков с «флагом Ленина» выгнали с Олимпиады. ФОТО

Болельщики отказались отдать флагФото: SadHikkan, Twitter
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
все новости сюжета

На Олимпийских играх в Пхенчхане компания российских болельщиков из-за запрета российской атрибутики пронесла на стадион флаг с изображением Владимира Ленина. Их выпроводили с трибун, тогда они заявили о неправомерности действий организаторов.

«Вот так русских зажимают. Не дают нормально поболеть. Эти флаги не запрещены, мы читали правила и спрашивали у русских волонтеров», — цитирует участника конфликта «Газета.ru». Отдавать флаг болельщики, которые пришли на соревнования по лыжным гонкам, не согласились и были вынуждены покинуть стадион, сообщает RT.

Позже корейские организаторы пояснили причины инцидента. Флаг Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи как символ коммунизма недопустим на мероприятии из-за сложных отношений Южной Кореи с КНДР, пишет Nation News.

Как писало «URA.RU» ранее, на Играх в Пхенчхане уже возникали проблемы с атрибутикой РФ. Уральские болельщики принесли во время биатлонной гонки российский флаг, после чего к ним подошла немка и грозилась вызвать полицию.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров