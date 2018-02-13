Российских болельщиков с «флагом Ленина» выгнали с Олимпиады. ФОТО

20:29 13 февраля 2018 5

Болельщики отказались отдать флаг Фото: SadHikkan, Twitter

На Олимпийских играх в Пхенчхане компания российских болельщиков из-за запрета российской атрибутики пронесла на стадион флаг с изображением Владимира Ленина. Их выпроводили с трибун, тогда они заявили о неправомерности действий организаторов.

«Вот так русских зажимают. Не дают нормально поболеть. Эти флаги не запрещены, мы читали правила и спрашивали у русских волонтеров», — цитирует участника конфликта «Газета.ru». Отдавать флаг болельщики, которые пришли на соревнования по лыжным гонкам, не согласились и были вынуждены покинуть стадион, сообщает RT.

Позже корейские организаторы пояснили причины инцидента. Флаг Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи как символ коммунизма недопустим на мероприятии из-за сложных отношений Южной Кореи с КНДР, пишет Nation News.

Как писало «URA.RU» ранее, на Играх в Пхенчхане уже возникали проблемы с атрибутикой РФ. Уральские болельщики принесли во время биатлонной гонки российский флаг, после чего к ним подошла немка и грозилась вызвать полицию.