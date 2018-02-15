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15 февраля 2018
Главные новости Москвы
15:03  15 февраля 2018 6

Под Псковом торжественно открыли забор из горбыля, который «строился» семь лет. ФОТО

На строительство забора из бюджета не могли выделить деньги семь летФото: Псковский областной совет профессиональных союзов

В Псковской области завершили строительство ограждения вокруг санаторной школы-интерната. В течение шести лет областной бюджет не мог выделить средства на его возведение, поэтому местные активисты решили самостоятельно построить забор, использовав для этого горбыль, сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов.

Торжественное открытие деревянного ограждения прошло 13 февраля, сообщили в Псковском областном совете профсоюзов. «Конечно, первые 60 метров нашего забора произвели фурор, в том числе в СМИ, и было мнение, что на этом все и закончится. Но мы привыкли доводить дело до конца», — цитируют слова директора интерната Аркадия Васильева на сайте профсоюзов.

Прокуратура Пушкиногорского района потребовала возвести забор вокруг школы-интерната еще 2011 году, тогда же суд подтвердил необходимость строительства. В течение шести лет из областного бюджета так и не выделили средства на забор. Отсутствие ограждения трактовалось как нарушение законодательства о противодействии терроризму — отдел судебных приставов потребовал от школы в ближайшее время возвести объект. Тогда школа и местные активисты взялись за строительство временного сооружения из горбыля. Аркадий Васильев рассказал, что активная работа началась в начале 2018 года.

«Параллельно со строительством шла работа, направленная на то, чтобы средства на строительство настоящего, хорошего ограждения были выделены. По факту на сегодня нам выделено 2 млн 140 тысяч рублей», — отметил Васильев. По его словам, скоро школа сможет выбрать подрядчика для создания полноценного забора.

Дарья Корчак
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