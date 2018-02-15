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15 февраля 2018
14 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
18:04  15 февраля 2018 0

На Урале задержана женщина, которая зарезала и сожгла трех человек

Тела нашли в доме после тушения пожараФото: группа «Карпинский рабочий» во «ВКонтакте»

Полицейские задержали 38-летнюю жительницу Карпинска, которая подозревается в тройном убийстве. По версии силовиков, она сначала зарезала двух мужчин и женщину, а потом сожгла дом с телами уральцев.

«Сыщики уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области вместе с коллегами из ОВД Карпинска задержали местную жительницу, которая подозревается в жестокой расправе над двумя мужчинами и женщиной во время совместного застолья», — рассказал «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

По словам Горелых, при разборе завалов после пожара в доме на улице Осипенко в Карпинске были найдены трупы трех человек с множественными ножевыми ранениями. Погибшими оказались 43-летний хозяин дома по фамилии Лысак, 45-летний бомж Саратовцев и их знакомая 38-летняя Мокрополова. Со слов очевидцев полицейские узнали о четвертой участнице застолья, которая скрылась. Ею оказалась 38-летняя ранее судимая местная жительница. В 2011 году она с мужем участвовала в двойном убийстве. В итоге ее супруга посадили, а женщину из-за болезни суд решил не наказывать.

Сейчас подозреваемая задержана. Она объяснила правоохранителям, что взялась за нож из-за того, что ее оскорбили во время застолья.

«Следственным отделом по городу Краснотурьинску 38-летней жительнице Карпинска предъявлено обвинение по статье „убийство трех лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление“. За это преступление ей грозит до 20 лет лишения свободы», — сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Александр Лукманов
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