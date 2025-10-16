«Объявлен в розыск»: иностранца подозревают в попытке изнасилования в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против иностранца, который в ночь на 7 сентября пытался изнасиловать девушку в туалете кафе «Хазар». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовой среде.
«Подозреваемый покинул пределы России. Он объявлен в розыск», — добавил собеседник агентства. В свердловском СУ СК тему не комментируют.
О происшествии в заведении стало известно в середине сентября. Потерпевшая говорила, что незнакомец якобы зажал ее в кабинке в уборной и пытался задрать юбку. Ей удалось отбиться от него и выбежать на улицу. После этого жертва написала заявление в правоохранительные органы.
