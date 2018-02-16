В Сети появилось одно из последних интервью первого губернатора Ямала

12:20 16 февраля 2018 0

Большую часть жизни Лев Баяндин посвятил арктическому региону Фото: сайт МЧС

В интернете опубликовали последнее интервью первого губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Льва Баяндина. В среду, 14 февраля, он скончался в возрасте 76 лет. Большую часть жизни Баяндин посвятил арктическому региону, участвовал в становлении Ямала, а также в зарождении «тюменской матрешки». О том, как складывалась его карьера, о сложностях и особенностях работы на Севере Баяндин за несколько лет до смерти рассказал в интервью. Сейчас текст появился на сайте тюменского ГУ МЧС, где Баяндин в свое время занимал пост начальника управления мероприятий защиты населения и территорий.

На Ямал Лев Сергеевич приехал молодым инженером-строителем. Он прошел все ступени карьерного роста, от простого мастера до губернатора арктического региона. При нем происходило открытие и освоение углеводородных месторождений, интенсивное развитие ТЭК. «Миллиард кубометров газа и миллион тонн нефти в сутки — таков был девиз времени, но для выполнения этого нужно было строить производственную базу, дороги, пирсы, железнодорожные подъездные пути, вертодромы и одновременно создавать систему защиты территорий и населения», — рассказал Баяндин.

В 1991 году президент России назначил Баяндина главой администрации ЯНАО. «На переломе социального строя, когда демократия зиждилась на советской законодательной базе, психология людей еще не перестроилась на новые рельсы, рыночные отношения едва зарождались, многие вопросы казались неразрешимыми. Но мы с командой единомышленников находили правильный путь ведения экономики и политики в нашем динамично развивающемся округе. Меня поддерживали представители коренного населения», — вспоминал первый глава арктического региона.

По его словам, в то время возник вопрос о политических и экономических связях с соседними регионами. Так, 10 января 1992 года на основании постановлений глав администрации Тюменской области, ЯНАО и Югры был создан механизм взаимодействия трех регионов. Это стало стартом «тюменской матрешки» и открытием долгосрочных отношений.

С 1998 года Лев Сергеевич работал в системе гражданской обороны Тюменской области. Он отмечал, что эта структура — синхронно работающий коллектив людей, готовый к выполнению любых задач по защите населения. По его мнению, гражданская оборона всей страны должна иметь идеологическую поддержку, следует «воспитывать молодежь в духе патриотизма, гордости за свою страну, не стесняться говорить такие слова, как Родина, честь, долг».

Напомним, что о кончине первого губернатора Ямала рассказал председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов во время ежегодной пресс-конференции. Память бывшего руководителя арктического региона почтили минутой молчания.