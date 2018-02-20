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20 февраля 2018
19 февраля 2018
Главные новости Москвы
06:59  20 февраля 2018 2

Благотворительные счета в России будут блокировать по подозрению в связях с террористами

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, утилизация, бюджет, деньги, финансирование, рубли, макулатура
ЦБ уже разослал в банки новую систему индикаторов подозрительных транзакцийФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В целях пресечения финансирования террористов в России разработана новая система индикаторов. В зоне особого внимания окажутся платежи, получателями которых являются религиозные центры, связанные с радикальными течениями, а также сбор денег на благотворительность через соцсети.

Как сообщают «Известия», соответствующие распоряжения регулятора уже были направлены в российские банки. Пока в пилотном режиме нововведение «обкатывают» в 11 крупных российских банках, однако предполагается, что уже в следующем году индикаторы Росфинмониторинга будут использоваться повсеместно. Пока под блокировку попадают лишь те лица и организации которые оказались в особом перечне, включающем свыше 9 тыс. физических и юридических лиц.

Между тем, по мнению экспертов, благие намерения регулятора осложнят жизнь не только финансовым учреждениям, но и простым гражданам, никак не связанным с экстремистами. Банкам нужно буде отслеживать не только операции фондов и религиозных объединений, но и мониторить соцсети. Простым же гражданам, собирающим средства, например, на лечение, счета могут заблокировать просто потому что они совершают подозрительную с точки зрения авторов новой методички операцию.

Как избежать попадания в «черный список», добросовестному гражданину, ЦБ и Росфинмониторинг ответа не дают. Именно поэтому эксперты склоняются к мнению о том, что должен быть создан механизм реабилитации клиентов, по случайности попавших в списки подозреваемых в финансировании терроризма.

Евгений Александров
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