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22 февраля 2018
15:07  22 февраля 2018 28

Певцов заступился за Серебрякова, назвавшего хамство и наглость национальной идеей России

Финал Мисс Екатеринбург-2016, певцов дмитрий
Дмитрий Певцов считает, что не стоит «раздувать шумиху»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Актер Дмитрий Певцов заявил, что люди, раздувающие скандал из-за высказывания его коллеги и друга Алексея Серебрякова о «наглости и хамстве России», просто пытаются пропиариться. Однако само интервью Певцов еще не видел.

При этом высказывание друга он оценил как «неадекватное» и «не до конца правильное». Певцов также заметил: «Вся шумиха, которая возникает, мне кажется, глупая. Те, кто этим занимается, занимаются самопиаром», — сказал Певцов в беседе с корреспондентом РЕН ТВ.

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Уехавший в Канаду актер Серебряков назвал наглость и хамство национальной идеей России

Как ранее писало «URA.RU», уехавший в Канаду актер Серебряков заявил, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве. «Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов», — сказал актер в интервью популярному видеоблогеру Юрию Дудю.

Скандальное заявление вызвало бурную реакцию среди его коллег, российских актеров и режиссеров. Так, режиссер Владимир Бортко назвал поведение Серебрякова «подловатым» и посоветовал эмигранту не работать в России. Пользователи Сети также раскритиковали Серебрякова: «Хорошо устроился… Заработал на наглой и хамской России, свалил в вежливую и застенчивую Канаду», — написали они. На что Серебряков сказал, что не собирается отказываться от своих слов, уточняет «Национальная служба новостей».

Актер эмигрировал в Канаду вместе с семьей в 2012 году. Причиной отъезда, по словам Серебрякова, стала неблагоприятная социальная обстановка в России.

Наталья Михалева
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