Суд арестовал водителя пермского автобуса, в котором школьнику оторвало голову

В Мотовилихинском районном суде Перми арестовали водителя автобуса, устроившего аварию, в которой погиб 12-летний мальчик. Адвокат планирует обжаловать постановление.
Сам водитель автобуса №1 признал свою вину, сообщает 59.ru. Мужчину арестовали до 19 апреля. Но его адвокат собирается обжаловать арест.
Напомним, что автобус №68, за рулем которого была женщина, ехал с пассажирами по улице Уинской, а автобус №1 с водителем-мужчиной на большой скорости двигался навстречу со стороны улицы Макаренко. По предварительной информации, его занесло и выбросило на встречную полосу. В ДТП погиб 12-летний мальчик. Сейчас по факту этой аварии расследуется два уголовных дела: за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности, а также за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека.
Ранее «URA.RU» сообщало про столкновение двух автобусов в Перми, в результате которого погиб 12-летний школьник. Еще два пассажира — студенты — были госпитализированы. По словам кондуктора автобуса, мальчику оторвало голову.