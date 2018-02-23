18:20 23 февраля 2018 0

Автобус на большой скорости въехал на круг Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Столкновение двух автобусов в Перми, в результате которого 12-летнему мальчику оторвало голову, могло произойти из-за того, что один из водителей пытался обогнать легковушку. О возможных причинах ДТП 20 февраля рассказал начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.

Он прокомментировал видеозапись, по которой можно предположить, что произошло за несколько секунд до аварии, передает портал 59.ru. «Автобус ехал по улице Макаренко в сторону микрорайона Садовый во втором ряду. Для того, чтобы уехать направо на улицу Уинскую по канализированной полосе, нужно было перестроиться в правый ряд. Но немного впереди автобуса по первому ряду двигался автомобиль. Водитель автобуса стал разгоняться, чтобы опередить легковушку, но до развилки не успел опередить и перестроиться в правую полосу», — пояснил Кис.

Автобус на большой скорости въехал на круг и попытался выехать на улицу Уинскую, предположил он. При этом начальник Пермской дирекции дорожного движения подчеркнул, что не понимает, зачем водитель это делал.

Как писало «URA.RU», ранее в Мотовилихинском районном суде Перми арестовали водителя автобуса №1, устроившего аварию. Мужчина признал свою вину. По предварительной информации, автобус занесло и выбросило на встречную полосу. В ДТП погиб 12-летний мальчик, еще два пассажира были госпитализированы.