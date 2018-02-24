Клип продолжительностью 3 минуты 43 секунды рассказывает о буднях социопата
Лидер группы «Звери» Рома Зверь Билык снялся полностью обнаженным для нового клипа. Съемки ролика на песню «Весело» целиком прошли в квартире.
Клип продолжительностью 3 минуты 43 секунды рассказывает о буднях социопата. Главный герой в течение этого времени танцует в темной квартире, принимает душ, варит кофе, играет на гитаре и смотрит в окно. Представители группы уточнили на своей странице в Facebook, что сняли и смонтировали клип, не покидая квартиры.