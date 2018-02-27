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27 февраля 2018
26 февраля 2018
Главные новости Москвы
09:24  27 февраля 2018 1

Украинский министр упал в обморок после оскорблений России. ВИДЕО

Чиновник стал задыхаться во время своей речиФото: скриншот видео youtube.com
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Министр информационной политики Украины Юрий Стець упал в обморок после выпада в адрес России. Он назвал РФ оккупантом.

Украинский чиновник на форуме в Киеве пообещал быть максимально «откровенным и искренним» и минимально «дипломатичным», сообщает телеканал 360. Он обратился к американскому послу на Украине Мари Йованович и депутату Европарламента Ребекке Хармс: «Вы говорили, что Крым — это Украина, а Россия — оккупант». После этого Стець заявил, что за это оба политика могут оказаться в тюрьме, пишет RT. Он напомнил о судьбе замглавы запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ахмета Чийгоза, осужденного в РФ и помилованного главой государства.

На этом выступление министра завершилось, и Стецъ упал в обморок, сообщает Nation News. Ведущая извинилась и сказала, что министр сильно нездоров.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев будет готов начать переговоры с Москвой только после возобновления территориальной целостности Украины, включая Крым. Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter ответил, что Киев находится не в том положении, чтобы выдвигать свои условия.

Ольга Кулакова
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