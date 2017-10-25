Осужденных в России руководителей крымского меджлиса выдали Турции

Приговоренные в России за экстремизм два заместителя главы запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров отправлены в Турцию. Как заявил глава меджлиса Мустафа Джемилев, их отправили в Анкару из аэропорта Анапы.
По словам Джемилева, освобождение Чийгоза и Умерова стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым во время визита на Украину президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет РБК. Адвокат Николай Полозов на своей странице в соцсети Facebook уточнил, что они были помилованы.
Адвокат Марк Фейгин подтвердил, что заместитель главы экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ильми Умеров освобожден и направляется в Турцию. «В настоящее время он освобожден и летит в Анкару. Как именно он был освобождён и почему именно Анкара, сказать не могу. Он сам сделает соответствующее заявление», — цитирует RT слова адвоката.
Полтора года назад Верховный суд Крыма признал экстремистской и запретил деятельность организации «Меджлис крымско-татарского народа», который его участники провозгласили полномочным органом крымских татар. Позже к двум годам колонии-поселения был приговорен заместитель председателя «Меджлиса» Ильми Умеров, который был обвинен в сепаратизме, но своей вины не признал. Ахтем Чийгоз был признан судом виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года и приговорен к восьми годам лишения свободы.
Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность запрещенной в России религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат», по факту работы которой возбудили уголовное дело.