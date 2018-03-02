В УрГЭУ телевизор заменили на позолоченную двухметровую скульптуру и ввели новые порядки

16:08 02 марта 2018 0

Скульптуру установили бывшие студенты УрГЭУ по согласованию с руководством вуза Фото: читатели URA.RU

Студентам Уральского государственного экономического университета сделают «прививку» патриотизма. В понедельник, 5 марта, в 11:00, здесь, на втором этаже (так называемая «галерея экономистов»), торжественно откроют скульптуру «России»: девушка в богатырском одеянии, с крестом на шее и в золотом шлеме держит золотые же меч и щит, последним накрывает лежащие на возвышении корону, скипетр и державу.

Известно, что идея установки скульптуры принадлежит выпускникам УрГЭУ, которых поддержало руководства вуза. «Статуя красивая, символизирует силу, мощь, величие государства российского. Мы с товарищами, также окончившими УрГЭУ, вышли с идеей установить скульптуру в холле, чтобы каждый мог испытать чувство гордости за страну», — рассказал «URA.RU» директор «Сима-ленда» Денис Вешкурцев.

Скульптура «Россия» призвана вдохновить студентов на новые свершения Фото: читатели URA.RU

Студентов, которые активно обсуждают нововведения в соцсетях, обеспокоили куда более приземленные факты: куда делся телевизор со стены, к которой приставлена скульптура, а также слух о том, что теперь на втором этаже вуза будет запрещено проводить какие-либо мероприятия.

«Это сюрприз для сотрудников и студентов, а потому приглашаем вас на открытие — все узнаете в понедельник, — пояснила пресс-секретарь УрГЭУ Елена Марьина, заодно уточнив, — Телевизор, чтобы не было домыслов, перенесен на склад. Кроме того, никаких ограничений для студентов по каким-либо мероприятиям на втором этаже не ожидается. Скульптура этому не помешает, поскольку будет органично вписана в музейную площадку и соответствующим образом как музейный экспонат ограждена».