Гендиректор «Накануне.ру» Николаева снова поспорит с Е1 в суде

09:42 05 марта 2018 0

Татьяна Николаева подала жалобу на вердикт Свердловского арбитража Фото: Анна Майорова © URA.RU

Генеральный директор и совладелица портала «Накануне.ру» Татьяна Николаева подала жалобу в арбитраж на решение предыдущей инстанции в споре с порталом «E1». Дело о защите репутации будет заново разбираться в апреле.

Первое заседание по делу в арбитражном апелляционном суде назначено на 17 апреля на 10 утра. Слушания пройдут в Перми. Напомним, летом 2017 года екатеринбургский портал «E1» (входит в Hearst Shkulev Media) обратился в Свердловский арбитраж с иском к Николаевой о защите деловой репутации.

Поводом для резонансного разбирательства стали заявления медиаменеджера об отсутствии у портала «Е1» лицензии и его подконтрольности иностранным организациям. Слова были произнесены Николаевой на совещании в полпредстве. «Львиная доля так называемых городских интернет-порталов, в том числе в Уральском федеральном округе, уже на сегодняшний день контролируется иностранными юридическими лицами. Это Е1», — заявила гендиректор «Накануне.ру».

В декабре 2017 года Е1 выиграл процесс. Портал доказал в суде, что лицензию он получил еще в 2016 году и ни о каком контроле со стороны иностранцев речи не идет. «Я рад, что есть те ресурсы, которые честны перед законом, не участвуют в политических игрищах и не дают подобным конъюнктурщиками спекулировать на нас», — комментировал итоги процесса в разговоре с «URA.RU» директор сети городских порталов Hearst Shkulev Media Ринат Низамов.

Николаеву вердикт Свердловского арбитражного суда не устроил. «Юридически можно выиграть, но, по сути-то, иностранный контроль есть! Это даже не отрицалось. И что я тогда должна опровергать? Что опорочила их, заявив правду?», — возмущалась медиаменеджер.