В Югру идет снежный ураган

В ХМАО в ближайшие дни ожидается снежная буря. С таким предупреждением выступило региональное управление МЧС — жители округа получили соответствующие смс.
По данным спасателей, с 6 по 8 марта в Югре прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду с метелью. На дорогах ожидается ухудшение видимости и снежные заносы. ГУ МЧС России по ХМАО рекомендует водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.
С отдельным предупреждением спасатели обратились к любителям подледной рыбалки. «При выходе на лед во избежание дезориентации в пространстве учитывать погодные условия, иметь при себе исправные средства связи, приборы навигации, не рыбачить в одиночку», — говорится в сообщении МЧС.
Спасатели также рекомендуют убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна, держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев, чтобы избежать получения травм и увечий.