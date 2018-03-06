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10:03  06 марта 2018 0

В Югру идет снежный ураган

Метель. Салехард
Жителей ХМАО предупреждают о сильном ветре с метельюФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В ХМАО в ближайшие дни ожидается снежная буря. С таким предупреждением выступило региональное управление МЧС — жители округа получили соответствующие смс.

По данным спасателей, с 6 по 8 марта в Югре прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду с метелью. На дорогах ожидается ухудшение видимости и снежные заносы. ГУ МЧС России по ХМАО рекомендует водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

С отдельным предупреждением спасатели обратились к любителям подледной рыбалки. «При выходе на лед во избежание дезориентации в пространстве учитывать погодные условия, иметь при себе исправные средства связи, приборы навигации, не рыбачить в одиночку», — говорится в сообщении МЧС.

Спасатели также рекомендуют убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна, держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев, чтобы избежать получения травм и увечий.

Антон Степыгин
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