10 декабря 2024

В правительстве ХМАО назначен новый глава департамента промышленности

Главой департамента промышленности ХМАО стал Виктор Гамузов
© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Гамузов возглавил департамент промышленности ХМАО
Виктор Гамузов возглавил департамент промышленности ХМАО Фото:

Новым главой департамента промышленности региона стал Виктор Гамузов. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z Официально».

«Распоряжением губернатора автономного округа Руслана Кухарука c 11 декабря 2024 года на должность директора регионального департамента промышленности назначен Виктор Гамузов», — сообщает telegram-канал. Его кандидатуру утвердил Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

На новой должности Гамузов будет курировать вопросы оказания государственных услуг сферам пищевой промышленности и агропромышленного комплекса. А также твердых коммунальных отходов и туризма. 

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Новым главой департамента промышленности региона стал Виктор Гамузов. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z Официально». «Распоряжением губернатора автономного округа Руслана Кухарука c 11 декабря 2024 года на должность директора регионального департамента промышленности назначен Виктор Гамузов», — сообщает telegram-канал. Его кандидатуру утвердил Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. На новой должности Гамузов будет курировать вопросы оказания государственных услуг сферам пищевой промышленности и агропромышленного комплекса. А также твердых коммунальных отходов и туризма. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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