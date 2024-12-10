В правительстве ХМАО назначен новый глава департамента промышленности

Новым главой департамента промышленности региона стал Виктор Гамузов. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z Официально».
«Распоряжением губернатора автономного округа Руслана Кухарука c 11 декабря 2024 года на должность директора регионального департамента промышленности назначен Виктор Гамузов», — сообщает telegram-канал. Его кандидатуру утвердил Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
На новой должности Гамузов будет курировать вопросы оказания государственных услуг сферам пищевой промышленности и агропромышленного комплекса. А также твердых коммунальных отходов и туризма.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!