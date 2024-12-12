В ХМАО к водителю приехали машины сразу нескольких спецслужб

В Нижневартовске жителей удивили силовики. Автомобили сразу нескольких спецслужб приехали к остановленному после заезда за стоп-линию автомобилю, сообщили очевидцы в соцсетях.
«Что за суета была сегодня ночью у перекрестка Мира — Маршала Жукова. Сотрудники Росгвардии остановились у машины, которая заехала за стоп-линию и началось. На место выехало как минимум семь служебных авто разных силовых ведомств», — рассказали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
К публикации прикреплено видео, на котором видно как автомобиль останавливается на перекрестке и к нему подъезжает машина Росгвардии. После этого на место прибыли еще несколько автомобилей этого ведомства, машина ДПС и полиции.
В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
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