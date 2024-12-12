12 декабря 2024

В ХМАО к водителю приехали машины сразу нескольких спецслужб

© Служба новостей «URA.RU»
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К остановленному Росгвардией автомобилю в Нижневартовске приехали сразу семь машин силовых ведомств
К остановленному Росгвардией автомобилю в Нижневартовске приехали сразу семь машин силовых ведомств Фото:

В Нижневартовске жителей удивили силовики. Автомобили сразу нескольких спецслужб приехали к остановленному после заезда за стоп-линию автомобилю, сообщили очевидцы в соцсетях. 

«Что за суета была сегодня ночью у перекрестка Мира — Маршала Жукова. Сотрудники Росгвардии остановились у машины, которая заехала за стоп-линию и началось. На место выехало как минимум семь служебных авто разных силовых ведомств», — рассказали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

К публикации прикреплено видео, на котором видно как автомобиль останавливается на перекрестке и к нему подъезжает машина Росгвардии. После этого на место прибыли еще несколько автомобилей этого ведомства, машина ДПС и полиции. 

В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается. 

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В Нижневартовске жителей удивили силовики. Автомобили сразу нескольких спецслужб приехали к остановленному после заезда за стоп-линию автомобилю, сообщили очевидцы в соцсетях.  «Что за суета была сегодня ночью у перекрестка Мира — Маршала Жукова. Сотрудники Росгвардии остановились у машины, которая заехала за стоп-линию и началось. На место выехало как минимум семь служебных авто разных силовых ведомств», — рассказали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». К публикации прикреплено видео, на котором видно как автомобиль останавливается на перекрестке и к нему подъезжает машина Росгвардии. После этого на место прибыли еще несколько автомобилей этого ведомства, машина ДПС и полиции.  В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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