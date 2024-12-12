Застройщик ТЦ, против которого протестуют сургутяне, активизировался после обхода нового мэра

В Сургуте отмечают, что строительство скандального торгового центра, под обращением против которого к губернатору ХМАО Руслану Кухаруку жители 34 микрорайона собрали тысячу подписей, началось после летнего визита главы города Максима Слепова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
«Долгое время стройка была заморожена. Активизация произошла после того, как глава во время совместного обхода города вместе с депутатами побывал в микрорайоне. Проблема в том, что земля в долгосрочной аренде, и разрешение на строительство у арендатора есть», — сообщили в мэрии.
Мэр Слепов во время летнего обхода поручил огородить опасный котлован, ставший точкой притяжения подростков и маргиналов, чтобы ограничить им доступ. На мусор и состояние территории ему пожаловались жители микрорайона.
По данным источников в местном истеблишменте, разрешение на строительство бизнесмен Виталий Лизавенко получил в марте 2023 года — еще при прежнем мэре Андрее Филатове. Застройщик должен сдать ТЦ «Широта 60», состоящий из двух корпусов, в марте 2025-го. На соседнем участке вместо пустыря запланировано благоустройство. Там и должен появиться сквер.
Ранее URA.RU писало, что сургутяне собрали тысячу подписей против строительства ТЦ вместо обещанного сквера. Они направили письмо губернатору Югры Руслану Кухаруку.
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