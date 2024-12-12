12 декабря 2024

Сколько денег могут накопить жители ХМАО в 2025 году

«Авито»: жители ХМАО смогут накопить более 200 тысяч в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем югорчане откладывают 20% от зарплаты
В среднем югорчане откладывают 20% от зарплаты Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа способны накопить в среднем более 200 тысяч рублей за 2025 год. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Работы» и «Банки.ру».

«Подсчитали, сколько денег жители страны могут накопить к концу следующего года, если начнут откладывать средства уже в январе. Оказалось, что в среднем работающие специалисты ХМАО через год смогут располагать суммой 206 716 рублей», — говорится в исследовании.

Большинство жителей выделяют на сбережения около 20% от общего ежемесячного дохода. При этом средний доход в регионе составляет более 80 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих профессиях для офисных работников ХМАО в 2024 году. Оказалось, что среди начинающих сотрудников на высокую оплату могут рассчитывать инженеры.

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа способны накопить в среднем более 200 тысяч рублей за 2025 год. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Работы» и «Банки.ру». «Подсчитали, сколько денег жители страны могут накопить к концу следующего года, если начнут откладывать средства уже в январе. Оказалось, что в среднем работающие специалисты ХМАО через год смогут располагать суммой 206 716 рублей», — говорится в исследовании. Большинство жителей выделяют на сбережения около 20% от общего ежемесячного дохода. При этом средний доход в регионе составляет более 80 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих профессиях для офисных работников ХМАО в 2024 году. Оказалось, что среди начинающих сотрудников на высокую оплату могут рассчитывать инженеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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