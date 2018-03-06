Бывший главный критик губернатора Комаровой выполнит госзаказ на 300 миллионов рублей

15:10 06 марта 2018 0

Поликлиника СОКБ — это уже второй проект «Сургутстройтреста», который Сердюк намерен реализовать после покупки компании Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Главный социальный долгострой Сургута — новый корпус Сургутской окружной клинической больницы могут достроить к концу 2018 года. Об этом «URA.RU» рассказал депутат Думы ХМАО Михаил Сердюк.

Корпус консультативно-диагностической поликлиники СОКБ возводит компания «Сургутстройтрест» — в начале года ее выкупил Сердюк у экс-депутата Сургута Евгения Барсова. При прежнем владельце застройщик не успевал уложиться в срок. По неофициальным данным, это также было одной из причин финансовых проблем у «Сургутстройтреста» и отставки Барсова с поста депутата. По словам Сердюка, сейчас можно анонсировать завершение работ на объекте к концу года.

В январе никакие работы на объекте практически не велись Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Заказчик высказал пожелание завершить работы в декабре. По моим ощущениям, это реализуемо при условии, что будет финансирование. Люди вышли, работы идут полным ходом, темпы высокие», — рассказал Михаил Сердюк. По данным источников «URA.RU», пока выделено порядка 30 млн рублей — в округе не рассчитывали, что стройка возобновится — изначально планировалось, что объект будет сдан в 2017 году. На достройку требуется еще порядка 300 млн рублей, решение об этом финансировании будет принято в ближайшее время.

Как ранее сообщало «URA.RU», в январе 2017 года Михаил Сердюк, владелец группы компаний «СТХ», выкупил «Сургутстройтрест» у Евгения Барсова. Предприятие было на грани банкротства, с серьезными финансовыми проблемами. Барсов не только продал бизнес, но и ушел из политики, а «Сургутстройтрест» с новым владельцем планирует завершить ранее взятые проекты — в их числе, например, федеральная программа «Жилье для российской семьи» в Сургутском районе.

Михаил Сердюк известен также в качестве лидера «Справедливой России» в Югре. Ранее парламентарий считался одним из основных оппонентов губернатора Натальи Комаровой, однако после того, как «эсеры» провалили последние думские выборы, Сердюк сосредоточился на бизнесе. «URA.RU» ранее сообщало, что по одной из версий, депутат заключил перемирие с правительством региона — в обмен на поддержку его предпринимательской деятельности со стороны властей.