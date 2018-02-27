18:00 27 февраля 2018 1

В Сургутском районе ждут, когда застройщик продолжит возведение дешевого жилья Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургутском районе выбирают компанию, которая будет займется реализацией крупного федерального проекта «Жилье для российской семьи». Об этом журналистам рассказал глава района Андрей Трубецкой.

По словам мэра, власти муниципалитета вели переговоры с новым инвестором, но к реализации проекта, вероятнее всего, приступит старый застройщик, уже сорвавший строительство жилья — компания «Сургутстройтрест», владельцем которой в январе стал депутат окружной Думы Михаил Сердюк. Андрей Трубецкой рассказал, что с Сердюком достигнуты предварительные договоренности. «Диалог был, но он не подменяет строительство. Мы предложили инвестору завезти на объект технику и продолжить строительство, но пока этого нет», — отметил Трубецкой.

Речь идет о микрорайоне «Гидронамыв» в поселке Белый Яр. На этой территории в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи» планировалось возвести многоэтажный жилой дом, где квартиры продавались бы по цене всего в 35 тысяч рублей за квадратный метр. Застройщиком выступила компания Евгения Барсова «Сургутстройтрест», но предприятие не смогло завершить строительство. После этого Барсов заявил, что выходит из «Единой России», а также складывает полномочия депутата думы Сургута. По неофициальным данным, это произошло из-за конфликта между застройщиком и властями, который был вызван нежеланием предпринимателя уступить выделенный земельный участок.

В апреле 2018 года истекает срок аренды земли, тогда и станет понятно, продолжит ли «Сургутстройтрест» с новым владельцем возводить жилье. Для этого компании необходимо продолжить работы и зарегистрировать объект незавершенного строительства — пока что, по словам Трубецкого, объем выполненных на участке работ не позволяет это сделать. Более того, и сам федеральный проект автоматически прекратил свое действие еще в конце 2017 года. Включать Сургутский район в программу или нет — решат в Минстрое. Именно министерство после окончания строительства возмещает застройщику часть затрат, благодаря чему жилье для льготников стоит намного дешевле рыночной цены.

Новый владелец «Сургутстройтреста» Михаил Сердюк рассказал «URA.RU», что уже работает над продлением сроков реализации федерального проекта. «Опыт работы с Минстроем есть. Делаем все необходимое. Все видим в позитиве. Да, были проблемы, но мы их решаем. Например, накопилась фантастическая сумма задолженности — только за аренду земли 34 миллиона рублей. Этот долг погасили», — отметил Сердюк.

Депутат также рассказал, что регистрация объектов незавершенного строительства также находится в процессе, что позволит компании сохранить за собой участок земли. «Никаких проблем не вижу. Уже нанимаем одно из ведущих агентств сопровождать проект, чтобы этот микрорайон был не каким-то гетто или придатком Белого Яра, а лучшим в районе», — добавил Михаил Сердюк.

Как ранее сообщало «URA.RU», в январе 2017 года Михаил Сердюк, владелец группы компаний «СТХ», выкупил «Сургутстройтрест» у Евгения Барсова. Как сам депутат пояснял агентству, он приобрел предприятие практически обанкротившимся, с серьезными финансовыми проблемами.