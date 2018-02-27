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27 февраля 2018
26 февраля 2018
18:00  27 февраля 2018 1

В Югре под угрозой федеральный проект. Власти ждут решения Минстроя

Пресс-чай у главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Сургут, Трубецкой Андрей
В Сургутском районе ждут, когда застройщик продолжит возведение дешевого жильяФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургутском районе выбирают компанию, которая будет займется реализацией крупного федерального проекта «Жилье для российской семьи». Об этом журналистам рассказал глава района Андрей Трубецкой.

По словам мэра, власти муниципалитета вели переговоры с новым инвестором, но к реализации проекта, вероятнее всего, приступит старый застройщик, уже сорвавший строительство жилья — компания «Сургутстройтрест», владельцем которой в январе стал депутат окружной Думы Михаил Сердюк. Андрей Трубецкой рассказал, что с Сердюком достигнуты предварительные договоренности. «Диалог был, но он не подменяет строительство. Мы предложили инвестору завезти на объект технику и продолжить строительство, но пока этого нет», — отметил Трубецкой.

Речь идет о микрорайоне «Гидронамыв» в поселке Белый Яр. На этой территории в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи» планировалось возвести многоэтажный жилой дом, где квартиры продавались бы по цене всего в 35 тысяч рублей за квадратный метр. Застройщиком выступила компания Евгения Барсова «Сургутстройтрест», но предприятие не смогло завершить строительство. После этого Барсов заявил, что выходит из «Единой России», а также складывает полномочия депутата думы Сургута. По неофициальным данным, это произошло из-за конфликта между застройщиком и властями, который был вызван нежеланием предпринимателя уступить выделенный земельный участок.

В апреле 2018 года истекает срок аренды земли, тогда и станет понятно, продолжит ли «Сургутстройтрест» с новым владельцем возводить жилье. Для этого компании необходимо продолжить работы и зарегистрировать объект незавершенного строительства — пока что, по словам Трубецкого, объем выполненных на участке работ не позволяет это сделать. Более того, и сам федеральный проект автоматически прекратил свое действие еще в конце 2017 года. Включать Сургутский район в программу или нет — решат в Минстрое. Именно министерство после окончания строительства возмещает застройщику часть затрат, благодаря чему жилье для льготников стоит намного дешевле рыночной цены.

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Новый владелец «Сургутстройтреста» Михаил Сердюк рассказал «URA.RU», что уже работает над продлением сроков реализации федерального проекта. «Опыт работы с Минстроем есть. Делаем все необходимое. Все видим в позитиве. Да, были проблемы, но мы их решаем. Например, накопилась фантастическая сумма задолженности — только за аренду земли 34 миллиона рублей. Этот долг погасили», — отметил Сердюк.

Депутат также рассказал, что регистрация объектов незавершенного строительства также находится в процессе, что позволит компании сохранить за собой участок земли. «Никаких проблем не вижу. Уже нанимаем одно из ведущих агентств сопровождать проект, чтобы этот микрорайон был не каким-то гетто или придатком Белого Яра, а лучшим в районе», — добавил Михаил Сердюк.

Как ранее сообщало «URA.RU», в январе 2017 года Михаил Сердюк, владелец группы компаний «СТХ», выкупил «Сургутстройтрест» у Евгения Барсова. Как сам депутат пояснял агентству, он приобрел предприятие практически обанкротившимся, с серьезными финансовыми проблемами.

Антон Степыгин
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