{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,80
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 марта 2018
06 марта 2018
Главные новости Свердловской области
17:47  07 марта 2018 1

Сотрудникам уральского завода пообещали деньги за участие в выборах. Избирком советует идти в другое место

Экономика екатеринбургского хозяйства. Екатеринбург, виз-сталь, здание, улица толедова43
Рабочие не считают это принуждением к голосованиюФото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге на заводе ВИЗ-Сталь накануне президентских выборов ввели поощрение для тех рабочих, кто приведет на избирательные участки до трех человек. Руководство якобы обещает агитаторам денежную премию — две тысячи рублей. Об этом «URA.RU» сообщили сотрудники уральского предприятия.

«В качестве доказательств с нас просят своего рода анкету, где необходимо указать имена, даты рождения и номера мобильных телефонов тех людей, кто пойдет голосовать по нашей просьбе», — на условиях анонимности рассказал один из сотрудников ВИЗ-Стали.

По словам другого рабочего, руководство предприятия никого не принуждает агитировать среди своих родственников и знакомых. «Все добровольно. Никто не собирается наказывать сотрудников. Напротив, те, кто согласится поучаствовать, могут получить денежное поощрение в качестве премии», — пояснил собеседник агентства. Он также уточнил, что установок агитировать, а тем более голосовать за какого-то конкретного кандидата, не было.

Представители ВИЗ-Стали отрицают факт поощрения тех работников, кто приведет на избирательные участки до трех человек. «Информация о премировании или иных видах стимулирования работников ВИЗ-Стали за участие в акциях по повышению явки на выборах не соответствует действительности», — прокомментировали «URA.RU» в пресс-службе предприятия.

В Свердловском избиркоме нашему агентству пояснили, что такое поощрение может расцениваться как прямое или косвенное принуждение к голосованию. «Сотрудники завода могут обратиться в правоохранительные органы, которые, в свою очередь, проведут проверку», — сообщил «URA.RU» представитель облизбиркома.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров