17:47 07 марта 2018 1

Рабочие не считают это принуждением к голосованию Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге на заводе ВИЗ-Сталь накануне президентских выборов ввели поощрение для тех рабочих, кто приведет на избирательные участки до трех человек. Руководство якобы обещает агитаторам денежную премию — две тысячи рублей. Об этом «URA.RU» сообщили сотрудники уральского предприятия.

«В качестве доказательств с нас просят своего рода анкету, где необходимо указать имена, даты рождения и номера мобильных телефонов тех людей, кто пойдет голосовать по нашей просьбе», — на условиях анонимности рассказал один из сотрудников ВИЗ-Стали.

По словам другого рабочего, руководство предприятия никого не принуждает агитировать среди своих родственников и знакомых. «Все добровольно. Никто не собирается наказывать сотрудников. Напротив, те, кто согласится поучаствовать, могут получить денежное поощрение в качестве премии», — пояснил собеседник агентства. Он также уточнил, что установок агитировать, а тем более голосовать за какого-то конкретного кандидата, не было.

Представители ВИЗ-Стали отрицают факт поощрения тех работников, кто приведет на избирательные участки до трех человек. «Информация о премировании или иных видах стимулирования работников ВИЗ-Стали за участие в акциях по повышению явки на выборах не соответствует действительности», — прокомментировали «URA.RU» в пресс-службе предприятия.

В Свердловском избиркоме нашему агентству пояснили, что такое поощрение может расцениваться как прямое или косвенное принуждение к голосованию. «Сотрудники завода могут обратиться в правоохранительные органы, которые, в свою очередь, проведут проверку», — сообщил «URA.RU» представитель облизбиркома.