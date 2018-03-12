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12 марта 2018
11 марта 2018
Главные новости Москвы
01:52  12 марта 2018 0

Шойгу рассказал о взятках в России ради службы по контракту

Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей, армия россии
Министр обороны объяснил, почему вырос престиж контрактной службыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что россияне пытаются давать взятки, чтобы служить по контракту в российской армии. Об этом он рассказал в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Путин», размещенном в социальных сетях в воскресенье, 11 марта.

«Сегодня у нас примерно раз в неделю возбуждаются уголовные дела по даче взятки для поступления на службу по контракту», — цитирует Шойгу «Федеральное агентство новостей». По его мнению, контрактная служба стала престижной из-за того, что сейчас в российской армии достаточно высокое денежное содержание. А кроме этого, после окончания достойной службы достаточно серьезное социальное обеспечение.

Напомним, ранее Сергей Шойгу заявил, что Россия обладает таким оружием, которого нет ни у кого. Оно, по словам министра обороны, дает основания сравнивать противоракетную оборону США с дырявым зонтиком.

Александр Черноскутов
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