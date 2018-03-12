Шойгу рассказал о взятках в России ради службы по контракту

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что россияне пытаются давать взятки, чтобы служить по контракту в российской армии. Об этом он рассказал в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Путин», размещенном в социальных сетях в воскресенье, 11 марта.
«Сегодня у нас примерно раз в неделю возбуждаются уголовные дела по даче взятки для поступления на службу по контракту», — цитирует Шойгу «Федеральное агентство новостей». По его мнению, контрактная служба стала престижной из-за того, что сейчас в российской армии достаточно высокое денежное содержание. А кроме этого, после окончания достойной службы достаточно серьезное социальное обеспечение.
Напомним, ранее Сергей Шойгу заявил, что Россия обладает таким оружием, которого нет ни у кого. Оно, по словам министра обороны, дает основания сравнивать противоракетную оборону США с дырявым зонтиком.