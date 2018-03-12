В Кургане в схватке за iPhone с депутатом Госдумы будет соперничать боксер

14:48 12 марта 2018 0

Такие рамки появятся у избирательных участков в Кургане и Шадринске Фото организаторов акции «ГолосПлюс»

В Курганской области участие в розыгрыше смартфонов, кроме депутата Госдумы Александра Ильтякова, примет профессиональный боксер Вазир Тамоян. Об этом он сообщил организаторам предвыборной акции #ГолосПлюс.

«Своим примером я бы хотел показать, что участвовать в жизни страны — дело, в первую очередь, молодежи, — отметил Тамоян. — Это действительно интересно — побороться за приз в фотоконкурсе, ведь побеждать всегда приятно!»

Акция «ГолосПлюс» состоится 18 марта в Кургане и Шадринске. Рядом с избирательными участками в день голосования за кандидатов в президенты с 11 до 19 часов будут находиться волонтеры со специальной рамкой для фотографии. Победителям достанутся два IPhone 7, два IPhone 5 SE и Apple Watch S3.