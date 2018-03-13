На Ямале экс-сотрудница полиции дала взятку за начальника «Сибнефтегаза»

17:24 13 марта 2018 0

Нефтяника взяли за требование взятки, а он решил заплатить следователю Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Завершилось громкое дело о мошенничестве, по которому признаны виновными экс-начальник отдела компании «Сибнефтегаз» и бывшая сотрудница следственного отдела ОМВД России по г. Новый Уренгой. Мужчину признали виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения и передаче взятки в крупном размере. Женщину осудили за посредничество при передаче взятки.

В 2016 году в рабочие обязанности осужденного входил контроль за подрядчиками, которые занимались капитальным ремонтом скважин. Он заявил коммерческому партнеру, что тот должен заплатить ему 450 тысяч рублей за подписание некоторых документов. Получить средства мошенник не смог, так как «сделку» вела полиция, сообщает Следственное управление СКР по Ямало-Ненецкому АО.

Второй фигурант дела появился в этой истории, когда на преступника уже было заведено уголовное дело. Он захотел дать взятку следователю, чтобы избежать наказания или смягчить обвинительную статью. Для этого он обратился к своей знакомой — бывшей сотруднице полиции, которая когда-то работала с нужным следователем в одном отделе. Женщина согласилась передать взятку в размере 200 тысяч рублей и связалась со следователем, но та после встречи сообщила обо всем начальству, и дальнейшие переговоры велись уже под контролем полиции. В результате преступницу взяли с поличным при передаче первой части взятки — 100 тысяч рублей.

Суд принял решение приговорить мужчину к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 50 тысяч рублей. Бывшая сотрудница полиции приговорена к штрафу в размере трех млн рублей. Ей также запрещено занимать должности в правоохранительных органах или поступать на службу, связанную с выполнением функций представителя власти.

Осужденные не признавали свою вину вплоть до вынесения судебного приговора. Деньги, переданные следователю в качестве взятки, конфискованы и обращены в доход государства.