17:07 14 марта 2018 0

Охранник был ранен при попытке остановить вора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полицейские задержали мужчину, который с ножом напал на охранника магазина «Пятерочка», расположенного на улице Луначарского, 136 в Екатеринбурге. ЧП, как сообщало «URA.RU», произошло 12 марта. Один из покупателей пытался украсть товар, а когда его на этом поймал охранник, ранил его ножом. Задержание подозреваемого подтвердили в пресс-службе ГУ МВД области. Поймали налетчика оперативники ОП № 7.

«Подозреваемым оказался местный житель Максим 2000 года рождения, более известный в определенных кругах по кличке Кузя. Несмотря на возраст, он уже был не в ладах с законом. Буквально несколько месяцев назад он освободился из рефтинского спецучилища, где провел три года за кражи, угоны и употребление наркотиков. Его тело напоминает картинную галерею — весь в татуировках», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

1/2 Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

По данным Горелых, задержали Кузю в квартире на ЖБИ, где он отмечал день рождения приятеля. Сегодня его на период следствия поместят в ИВС на Фрунзе, 74. В отношении задержанного полицейские возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении лица осуществляющего служебную деятельность».

Потерпевший охранник получил два ножевых ранения после того, как пригрозил вызвать полицию. «После этих слов нападавший крикнул: „Только не полицию, я же водку вернул“, выхватил колюще-режущий предмет и ударил», — добавил Горелых. Раненый прооперирован, но до сих пор находится в тяжелом состоянии. Сыщики проверяют задержанного на его причастность к аналогичным преступлениям.