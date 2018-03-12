Полиция Екатеринбурга ищет грабителя, который пырнул ножом сотрудника «Пятерочки»

В полиции Екатеринбурга подтвердили факт попытки грабежа в магазине «Пятерочка», расположенного по улице Луначарского, 136, напротив «Дома кино». Неизвестный пытался украсть товар, а когда его попытались остановить, пырнул острым предметом сотрудника магазина и скрылся.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил «URA.RU», что «на месте в данный момент работает следственно-оперативная группа территориального ОВД», а «сыщики уголовного розыска опрашивают очевидцев». Выясняются все детали произошедшего.
«По предварительным данным, один из покупателей пытался своровать товар, но был остановлен. Дабы остаться безнаказанным, неблагодарный покупатель выхватил колюще-режущий предмет и причинил травму работнику магазина. Сейчас врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь», — говорит полковник внутренней службы.
В полиции просят граждан, которым известна личность нападавшего и место, где он скрывается, сообщить по телефону 02 или по номеру доверия регионального полицейского главка (8343 3587161). «Конфиденциальность гарантирована», — поясняет Валерий Горелых.