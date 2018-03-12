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12 марта 2018
Главные новости Свердловской области
22:33  12 марта 2018 1

Полиция Екатеринбурга ищет грабителя, который пырнул ножом сотрудника «Пятерочки»

Тактико-специальное учение
Вор достал нож, когда ему запретили покидать магазин, не оплатив товарФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В полиции Екатеринбурга подтвердили факт попытки грабежа в магазине «Пятерочка», расположенного по улице Луначарского, 136, напротив «Дома кино». Неизвестный пытался украсть товар, а когда его попытались остановить, пырнул острым предметом сотрудника магазина и скрылся.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил «URA.RU», что «на месте в данный момент работает следственно-оперативная группа территориального ОВД», а «сыщики уголовного розыска опрашивают очевидцев». Выясняются все детали произошедшего.

«По предварительным данным, один из покупателей пытался своровать товар, но был остановлен. Дабы остаться безнаказанным, неблагодарный покупатель выхватил колюще-режущий предмет и причинил травму работнику магазина. Сейчас врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь», — говорит полковник внутренней службы.

В полиции просят граждан, которым известна личность нападавшего и место, где он скрывается, сообщить по телефону 02 или по номеру доверия регионального полицейского главка (8343 3587161). «Конфиденциальность гарантирована», — поясняет Валерий Горелых.

Семен Гринберг
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