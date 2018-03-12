В соцсети сообщили о разбойном нападении в супермаркете «Пятерочка» у Дома кино в Екатеринбурге. Информацию одному из подписчиков паблика «Типичный Екатеринбург» якобы раскрыл продавец магазина. На месте, судя по опубликованным кадрам, работает полиция, но пока не комментирует происходящее.
Горожанин Сергей Мартьянов на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал видеозапись с места происшествия и сообщил, что на месте работают две машины реанимации, потому что «грабеж был». В беседе с пабликом «Типичный Екатеринбург» Мартьянов рассказал, что медики выносили из «Пятерочки» мужчину: «видел, как медики выносят парня на носилках».
«Наш подписчик сообщает о разбойном нападении в магазине „Пятерочка“ на ул. Луначарского, 136… Работник магазина [не указывается, кто именно] сказал, что грабители вынесли деньги из кассы. На месте работают полиция и скорая помощь», — написали в паблике. В пресс-группе полиции Екатеринбурга пообещали прокомментировать информацию позднее. На втором видеоролике видно, что к месту подъехала полицейская машина.
В разговоре с «URA.RU» администратор группы, опубликовавшей информацию, рассказал, что достоверно о том, что это было ограбление, неизвестно. Об инциденте подписчику паблика якобы рассказал продавец магазина.