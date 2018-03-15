На Южном Урале за фото на выборах будут дарить айфоны и гироскутеры

12:30 15 марта 2018 0

Одним из условий конкурса является публикация фото с хэштегами Фото: группа «Фотоконкурс #ЧЕЛВЫБОР», «ВКонтакте»

Жители Челябинска, Златоуста, Магнитогорска и Миасса, которые придут отдать свой голос на выборах президента в грядущие выходные, смогут поучаствовать в розыгрыше iPhone 8, планшетов и других гаджетов. Для этого всем желающим нужно будет сделать снимок с брендированной рамкой на избирательном участке, а затем опубликовать его на своей странице во «ВКонтакте».

Региональный конкурс фотографий «Челвыбор» состоится 18 марта. «Фотоконкурс проходит с целью привлечения внимания граждан к институту выборов и повышения их электоральной активности. Мероприятие организуется для жителей Южного Урала в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе и является открытым», — рассказал замминистра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский. Для всех участников предусмотрены семь номинаций: «Мой первый выбор» (для 18-летних избирателей), «Семейное фото», «Связь поколений» (молодые люди с бабушками и дедушками), «Год добровольца» (с волонтерской атрибутикой), «Россия выбирает» (с российской символикой), «Фото с друзьями» и «Мое фото». Участником конкурса будет являться автор поста — владелец страницы, на которой опубликована фотография. В каждой номинации призы получат девять пользователей, которые наберут по итогам голосования наибольшее количество баллов.

Призовой фонд включает 63 приза — это смартфоны Apple Iphone 8, планшетные компьютеры Apple Ipad, часы Apple watch 3 series, игровые приставки Sony PS4, видеокамеры GoPro 4, велосипеды и гироскутеры. Конкурсное фото участникам нужно будет опубликовать во «ВКонтакте» 18 или 19 марта с хештегом # челвыбор и хештегом выбранной номинации. Голосование за снимки на сайте конкурса продлится до 19 марта, до 23:59 часов, а 25 марта организаторы объявят о результатах. До 1 апреля будут подведены итоги, а победители получат свои призы.

Отметим, что учредителем события выступает Челябинская региональная молодежная общественная организация поддержки инициатив «Молодежная палата». Подробности о правилах проведения конкурса, адреса избирательных участков, количество призов можно узнать на сайте и в сообществе.

Конкурс не является стимулирующим мероприятием, лотереей или игрой, основанной на риске, плата за участие в нем не взимается. Результаты конкурса не зависят от итогов голосования на выборах.

На правах рекламы.