В Челябинской области на четверть подешевела аренда домов

Арендовать дом в регионе можно за 48 515 рублей в месяц
В Челябинской области аренда загородных домов снизилась в цене на 25,2% до 48 515 рублей в месяц. На фоне низкого спроса на данную недвижимость сработал эффект коррекции цен, об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинской области долгосрочная аренда домов снизилась в цене на 25,2%. Также более доступной аренда домов стала для жителей Карелии (–51,4%), Хакасии (–48,5%), Ивановской области (–48,4%), Приморского края (–47,6%) и Кемеровской области (–46,6%)», — сообщается на сайте «Мир квартир».

Сложнее снять в аренду загородное жилье стало жителям Тывы (+41,6%), Забайкальского края (+39,9%) и Тамбовской области (+33,5%). По России стоимость аренды также снизилась — на 18% до 47 000 рублей в месяц за объект.

Как отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, в 2024 году аренда домов сильно подорожала из-за отмены льготной ипотеки на новостройки. Тогда стоимость коттеджей выросла на 26%. Видя такую конъюнктуру, многие собственники выставили свои объекты на рынок аренды, надеясь хорошо заработать. Сейчас снизился спрос, и арендодатели начали снижать цены. Россиян стала больше интересовать аренда квартир, в то время как количество домов, доступных для аренды, в целом по стране увеличилось на 72%.

