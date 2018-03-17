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17 марта 2018
18:04  17 марта 2018 0

Наблюдатели узнали о готовящихся провокациях на выборах президента РФ

Баннер 2018марта. Выборы-2018. Челябинск, выборы, 2018марта
На выборах ожидаются фейки и провокацииФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Представители сети независимых наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) предупредили, что в день выборов президента России могут появиться заведомо ложные сообщения о нарушениях.

«Уже исходя из того количества сообщений о нарушениях, которые мы получили, мы можем сказать: да, конечно, будет фейк, конечно, будут провокации», — цитирует ТАСС координатора проекта Елену Бабченкову. Она также опровергла сообщения о том, что в день голосования будут организованы так называемые массовые «карусели». По словам Бабченковой, система голосования исключает возможность таких нарушений.

Координатор НОМ Роман Коломойцев рассказал, что провокации могут заключаться в инсценировке удаления наблюдателей с избирательных участков. «Готовятся такие фейковые наблюдатели, которые будут приходить [без направлений], их будут выводить, чтобы создавать такую картинку, что наблюдателей выгоняют с участков», — утверждает он. Кроме того, координатор считает, что очереди на избирательных участках будут трактоваться как «нагон» избирателей.

По словам Бабченковой, неверно могут истолковать и организацию автобусных маршрутов для жителей удаленных населенных пунктов. «Многие начинают фотографировать автобусы и говорить, что это массовый подвоз избирателей», — указала она.

Напомним, ранее в Сети появилось видео разговора лидера движения «Голос» с европейским куратором, в котором речь шла о планах по дискредитации итогов президентских выборов в России.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. За президентский пост в РФ борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Олег Теплоухов
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