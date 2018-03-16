21:58 16 марта 2018 0

Задолго до выборов уже готов план их дискредитации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Журналисты НТВ провели расследование планов движения «Голос», связанных с предстоящими выборами президента РФ. Не подав ни одного заявления об очном наблюдении на избирательных участках, более 7 тысяч активистов движения намерены доказывать массовость нарушений с помощью онлайн-трансляций и математических расчетов.

Еще в феврале — почти за месяц до дня голосования, — активисты «Голоса» уже заявили в Берлине и Брюсселе об их «нечестности». 12-минутный спич Станислава Андрейчука о российских «невыборах» вызвал аплодисменты депутатов Европарламента. В то же день его выступление «разобрали» на заголовки западные СМИ. В сюжете приводятся также примеры якобы выявленных волонтерами «Голоса» «фейковых» нарушений, зарплатные ведомости, а также запись переговоров функционеров движения с иностранными дипломатами.

Еще несколько лет назад представители «Голоса» не без гордости называли заграничных спонсоров, в том числе Еврокомиссию и американское Агентство по развитию международных отношений. Но даже после признания «Голоса» иностранным агентом, организация изыскала возможность получать щедрые «пожертвования». Деятельность «Голоса», как выяснило НТВ, оплачивается из средств Европейской платформы за демократические выборы (ЕПДВ), директором которой является Штефани Шиффер. Официальными спонсорами ЕПДВ являются МИД ФРГ, МИД Норвегии, Европейская комиссия, Европейский парламент, «Фонд Маршалла» (США), Фонд «Открытая Россия» (Великобритания), «Фонд Марион Денхофф» (Германия) и другие финансовые организации Запада.

Выборы президента России назначены на 18 марта. За голоса россиян соперничают восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).