{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Телебашню Екатеринбурга взорвут в марте. Точная дата
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 марта 2018
21:58  16 марта 2018 0

СМИ выяснили, как на деньги Запада готовят «предвыборных диверсантов». ВИДЕО

Старт приема заявлений для голосования по месту нахождения гражданина на выборах Президента РФ и презентация новых комплексов обработки бюллетеней. Челябинск, кабинка для голосования, кабинка для инвалидов
Задолго до выборов уже готов план их дискредитацииФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Журналисты НТВ провели расследование планов движения «Голос», связанных с предстоящими выборами президента РФ. Не подав ни одного заявления об очном наблюдении на избирательных участках, более 7 тысяч активистов движения намерены доказывать массовость нарушений с помощью онлайн-трансляций и математических расчетов.

Еще в феврале — почти за месяц до дня голосования, — активисты «Голоса» уже заявили в Берлине и Брюсселе об их «нечестности». 12-минутный спич Станислава Андрейчука о российских «невыборах» вызвал аплодисменты депутатов Европарламента. В то же день его выступление «разобрали» на заголовки западные СМИ. В сюжете приводятся также примеры якобы выявленных волонтерами «Голоса» «фейковых» нарушений, зарплатные ведомости, а также запись переговоров функционеров движения с иностранными дипломатами.

Еще несколько лет назад представители «Голоса» не без гордости называли заграничных спонсоров, в том числе Еврокомиссию и американское Агентство по развитию международных отношений. Но даже после признания «Голоса» иностранным агентом, организация изыскала возможность получать щедрые «пожертвования». Деятельность «Голоса», как выяснило НТВ, оплачивается из средств Европейской платформы за демократические выборы (ЕПДВ), директором которой является Штефани Шиффер. Официальными спонсорами ЕПДВ являются МИД ФРГ, МИД Норвегии, Европейская комиссия, Европейский парламент, «Фонд Маршалла» (США), Фонд «Открытая Россия» (Великобритания), «Фонд Марион Денхофф» (Германия) и другие финансовые организации Запада.

Выборы президента России назначены на 18 марта. За голоса россиян соперничают восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров