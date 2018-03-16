Скандальный разговор между неформальным лидером движения «Голос» и ее европейским куратором попал в Сеть. Еще в конце января они спланировали целый ряд мероприятий по дискредитации итогов президентских выборов в России.
Примерно четверть часа Лилия Шибанова оживленно обсуждает с главой правления ИННО «Европейская платформа за демократические выборы» Штефани Шиффер финансовые вопросы и выступления представителей «Голоса» в Брюсселе и Берлине. Центральной же темой беседы стали планы мероприятий, где предполагается заявить о массовых нарушениях на выборах президента России 18 марта.
«Мы сейчас делаем паспорта регионов с электоральной статистикой по каждому региону. И в 11 часов 19 марта, на следующий день, мы все это вываливаем в интернет, отдаем ОБСЕ, отправляем в АП. То есть мы все показываем, где у вас, в каких регионах происходит полный трэш. Мы выделяем эти так называемые электоральные султанаты», — излагает планы на будущее Шибанова. И, при полном одобрении собеседницы, обещает: «Уже в конце марта мы реально можем показать, как ЦИК грязно выполнил свои обещания, как администрация среагировала, потому что сейчас они говорят: «Покажите нам, где были нарушения?»
Все это происходило еще 25 января. То есть, безотносительно того, будут ли выборы сопровождаться нарушениями или нет, представитель «Голоса» уже пообещала зарубежным спонсорам помочь представить выборы нелегитимными. Ранее, как уже сообщало «URA.RU», журналисты «НТВ» провели расследование того, как активисты движения обходят закон об иностранных агентах и продолжают получать финансирование из-за рубежа.
Выборы президента России пройдут 18 марта. В них участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).