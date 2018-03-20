Депутаты екатеринбургской гордумы потребуют сохранить прямые выборы мэра

Группа депутатов екатеринбургской городской думы под руководством главы города Евгения Ройзмана направит в Законодательное Собрание Свердловской области обращение, в котором заявит о несогласии с планами по отмене всенародных выборов главы Екатеринбурга и сокращению доли депутатов, избираемых по партийным спискам, в следующем составе муниципального парламента.
По данным источника «URA.RU», предполагалось, что в начале проходящего 20 марта заседания один из контролируемых мэрией депутатов выступит с прямо противоположной инициативой и предложит организовать общественные слушания по вопросу об отмене прямых выборов главы и сокращении партийной составляющей. Однако оппозиционные депутаты перехватили инициативу. Первым взял слово Дмитрий Головин. Он предложил сохранить действующий порядок формирования муниципальной власти либо вернуться к всенародному избранию так называемого «сильного» мэра, который будет руководить городской администрацией. Его предложение поддержали депутаты Константин Киселев и Эдуард Мансуров. К ним присоединился глава города Евгений Ройзман. Он подчеркнул, что законопроект о проведении в Екатеринбурге избирательной реформы будет внесен в Заксобрание 3 апреля и до этого времени гордуме нужно обязательно высказать свое мнение по данным вопросам. Группу оппозиционеров неожиданно поддержал Дмитрий Сергин, публично назвавший себя сторонником прямых выборов градоначальника.
Однако предложение включить вопрос в повестку не набрало необходимого числа голосов. «За» обсуждение текста обращения высказались 14 из 36 депутатов. Евгений Ройзман пообещал, что все равно отправит в Заксобрание предложенные документы, и посоветовал всем своим сторонникам поставить под ними подписи.
Стоит отметить, что для внесения в устав города поправок, предусматривающих отмену всенародных выборов главы города и сокращения числа депутатов-партсписочников, необходимо, чтобы за них проголосовало как минимум 24 депутата гордумы. Судя по сегодняшнему голосованию, у сторонников реформы такой поддержки в муниципальном парламенте нет — против включения вопроса об обращении в Заксобрание проголосовали лишь 15 депутатов. 7 думцев отсутствовало — их позиция неизвестна.