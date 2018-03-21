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Главные новости Пермского края
12:49  21 марта 2018 0

При пожаре в Пермском крае погибли четыре человека

Пожарно-тактическое учение в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Екатеринбург , пожарный, пожарная экипировка
Предварительная причина пожара — короткое замыканиеФото: Анна Майорова © URA.RU

В деревне Зотино Пермского края разгорелся сильный пожар в двухквартирном жилом доме. В огне погибли супружеская пара и их гости — сосед и приехавший из Перми знакомый.

Вечером 21 марта жители дома распивали спиртные напитки вместе с пришедшими гостями, а затем уснули, сообщает следственное управление СК России по Пермскому краю. Около семи часов вечера в доме произошло возгорание, предположительно, в результате короткого замыкания в электроплитке. Все четыре человека, находившиеся в доме, погибли из-за отравления угарным газом.

В результате пожара дом сгорел полностью, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в том числе следователи-криминалисты и эксперты. Никаких следов, указывающих на поджог, обнаружено не было. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Дарья Корчак
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