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Главные новости Челябинской области
04:40  23 марта 2018 0

Дорогу из Челябинска в Казахстан закрыли. «В связи с ухудшением погодных условий»

В Северо-Казахстанской области ограничили по трассам движение всех автомашинФото: ГУ МЧС по Челябинской области

Начиная с вечера четверга, 22 марта, проехать их Челябинской области в Казахстан на автомобильном транспорте невозможно. Руководство управления дорог «Южный Урал» приняло решение закрыть проезд через пункт пропуска «Петухово».

В Казахстане сейчас приняты аналогичные меры — введено временное ограничение движения транспорта по автодорогам Северо-Казахстанской области.

«Ввести с 20:00 (время местное) 22.03.2018 года временное прекращение движения для всех видов транзитных транспортных средств на участке 396 км+940 — международный автомобильный пункт пропуска „Петухово“ автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в направлении Республики Казахстан», — говорится в распоряжении ФКУ Упрдор «Южный Урал».

В МЧС подтвердили информацию: в Северо-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения всех транспортных средств в связи с ухудшением погодных условий. Россиянам рекомендовано отказаться от поездок по данным дорогам. Тем, кто оказался на трассе в затруднительном положении, специалисты рекомендуют сообщать в экстренные службы МЧС по тел. 101 или ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8(351)266-65-63.

Евгений Александров
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