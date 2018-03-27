Минэкономразвития разрешит иностранцам вкладываться в российский бизнес

07:13 27 марта 2018 0

В уставном капитале малых предприятий России смогут участвовать зарубежные компании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зарубежные компании получат возможность принимать участие в уставном капитале малых и средних предприятий России. Так Минэкономразвития планирует привлечь зарубежные инвестиции, поспособствовать внедрению новых технологий в отечественное производство и расширить инновационного сектора.

Ведомство, как пишут «Известия», подготовило поправки в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». Сейчас, как отметили авторы инициативы, в России работает более 13,8 тысяч предприятий. Суммарная доля зарубежного участия в их уставном капитале не превышает 49 процентов, как того требует действующее законодательство. Снятие этого ограничения будет напрямую способствовать поставленным целям.

Правда, послабление коснется только аналогичных неофшорных предприятий, штат которых не превышает 250 сотрудников, а доход — двух миллиардов рублей. Ограничения для крупных компаний будут сохранены.