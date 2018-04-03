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03 апреля 2018
02 апреля 2018
Главные новости Пермского края
22:41  03 апреля 2018 0

Чистая прибыль «Уралкалия» за год упала более чем на 38 процентов

От прибыли организации зависят поступления в бюджет Пермского краяПАО «Уралкалий»

«Уралкалий» заработал в 2017 году меньше, чем годом ранее. При этом в компании видят тренд на восстановление мирового рынка калия. Об этом говорится в годовом отчете компании, с которым ознакомилось «URA.RU».

Прибыль компании до налогообложения, от которой зависят поступления в бюджет Пермского края, сократилась с 117 млрд до 63,6 млрд рублей. Чистая прибыль предприятия за 2017 год составила 875 млн долларов. Годом ранее компания заработала на 38,7% больше. При этом чистая выручка выросла до 2,18 млрд долларов: пермские калийщики увеличили объемы производства и экспортные продажи.

«Восстановление мирового калийного рынка в 2017 году позволило „Уралкалию“ увеличить объемы производства и продаж по сравнению с прошлым годом, что, в свою очередь, позитивно отразилось на объемах выручки компании, — прокомментировал результаты года гендиректор ПАО „Уралкалий“ Дмитрий Осипов. — Фундаментальные характеристики отрасли по-прежнему устойчивы, по нашему мнению, позитивный тренд сохранится и в 2018 году».

Максим Ишматов
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