Чистая прибыль «Уралкалия» за год упала более чем на 38 процентов

«Уралкалий» заработал в 2017 году меньше, чем годом ранее. При этом в компании видят тренд на восстановление мирового рынка калия. Об этом говорится в годовом отчете компании, с которым ознакомилось «URA.RU».
Прибыль компании до налогообложения, от которой зависят поступления в бюджет Пермского края, сократилась с 117 млрд до 63,6 млрд рублей. Чистая прибыль предприятия за 2017 год составила 875 млн долларов. Годом ранее компания заработала на 38,7% больше. При этом чистая выручка выросла до 2,18 млрд долларов: пермские калийщики увеличили объемы производства и экспортные продажи.
«Восстановление мирового калийного рынка в 2017 году позволило „Уралкалию“ увеличить объемы производства и продаж по сравнению с прошлым годом, что, в свою очередь, позитивно отразилось на объемах выручки компании, — прокомментировал результаты года гендиректор ПАО „Уралкалий“ Дмитрий Осипов. — Фундаментальные характеристики отрасли по-прежнему устойчивы, по нашему мнению, позитивный тренд сохранится и в 2018 году».