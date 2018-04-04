В Тюмени из опасного дома выселили последних жильцов

В Тюмени последних жильцов дома № 2 по улице Геологоразведчиков выселили из пятиэтажки, которая могла обрушиться в любой момент. Здание находится под контролем с 2016 года. Временным жильем для тюменцев стала гостиница «Колос».
В разговоре с «URA.RU» в пресс-службе администрации Тюмени рассказали, что к настоящему времени в гостинице «Колос» разместили 27 человек, из них один ребенок. «Всего в доме 40 квартир, из них выехали уже более 50 жильцов. При этом расселение из этого дома продолжается давно. Здание с 2016 года находится под контролем, и зона ЧС вводилась постепенно. То есть с первых этажей жильцы уже выехали», — пояснил собеседник агентства.
Решение о переселении жильцов дома было принято на заседании городской комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций 3 апреля. Так, управляющая компания, которая постоянно проводила осмотры здания, зафиксировала разрушения строения. Прибывшая на место оперативная группа городского департамента безопасности жизнедеятельности установила значительные повреждения дома, после чего комиссия поспешила расселить жильцов.
По данным мэрии Тюмени, сотрудники правоохранительных органов вместе со специалистами МЧС обеспечили круглосуточную охрану дома. В пресс-службе МЧС по Тюменской области на звонок агентства не ответили. По информации администрации, дежурство продлится до тех пор, пока жильцы не вывезут все свои вещи. С понедельника, 9 апреля, здание отключат от коммуникаций. Кроме того, выселенные из дома люди в скором времени должны будут найти себе жилье. Все расходы за услуги риелторов и наем будут компенсированы из бюджета на основании заключенных договоров. В эти несколько дней люди смогу остаться в гостинице «Колос».