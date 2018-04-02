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02 апреля 2018
21:20  02 апреля 2018 4

Пушков высмеял версию об отравленной гречке в «деле Скрипаля»

Пленарное заседание нового созыва первое Пермь, пушков алексей
Российский сенатор заявил, что версии становятся более бредовымиФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Сенатор от Пермского края Алексей Пушков высмеял постоянно появляющиеся в СМИ версии об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По его мнению, сообщения о самых разнообразных способах доставки отравляющего вещества становятся все более бредовыми.

«Боевое химическое отравляющее вещество — то в ресторане, то на дверях, то в чемодане, то в гречневой каше! Множатся бредовые версии. Все рассчитаны на идиотов», — цитирует «Федеральное агентство новостей» Пушкова. Напомним, 4 марта в британском Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания. Британские следователи выдвинули версию, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым они отравились, было привезено в пачке гречневой крупы.

Ранее Алексей Пушков высмеял заявление президента США Дональда Трампа, напоминает сайт «Подмосковье сегодня». Американский лидер говорил о возвращении астронавтов на Луну. Российский сенатор задался вопросом, как американцы планируют долететь до Луны, если они до МКС без российских ракетных двигателей не могут добраться.

Иван Шестак
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