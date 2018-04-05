В Челябинске спортшкола объявила голодовку из-за увольнения известного тренера: «Их довели до точки»

Сотрудники челябинской школы карате «Конас» объявили голодовку из-за увольнения директора Олега Строгонова. Они требуют уволить начальника управления спорта Евгения Иванова.
Защитники тренера утверждают, что готовы ночевать в спортшколе. Кроме увольнения Иванова они требуют оставить Строгонова на посту директора «Конаса» и восстановить в списках сборной Челябинской области по карате 55 спортсменов, передает 74.ru.
Сам Строгонов в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявил, что понимает цель голодающих, хоть и не может сейчас находиться с ними вместе — сейчас он находится в больнице. Экс-директору стало плохо после сообщения о расторжении с ним трудового договора. По его словам, люди пошли на такой шаг, так как «их довели до точки». Строгонов подчеркнул, что голодающие и те, кто ранее выходил на пикет — «нормальные люди», «жизнь положившие» на развитие карате в регионе.
Евгений Иванов на звонок журналиста агентства ответил: «Я не буду комментировать». Он добавил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о голодовке.
Как ранее писало «URA.RU», 3 апреля в Челябинске на Алом поле прошла акция в защиту Строгонова. В ней приняли участие около 100 человек. Контракт со Строгоновым был расторгнут по инициативе работодателя, управления по физкультуре и спорту мэрии Челябинска, без объяснения причин. Директору школы объявили об этом 26 марта. Сам тренер в мероприятии на Алом поле не участвовал, так как попал в больницу.