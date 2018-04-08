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08 апреля 2018
07 апреля 2018
09:56  08 апреля 2018 0

США возложили на Россию ответственность за будущие химатаки в Сирии

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Американцы все еще надеются поссорить Кремль с ДамаскомФото: depositphotos.com © URA.RU

Правительство США обратилось к России с противоречивым заявлением. С одной стороны американцы просят помочь им в борьбе с химоружием в Сирии, с другой — тут же возложили на Кремль ответственность за все будущие химатаки в стране.

«Эти сообщения, если они подтвердятся, вселяют ужас и требуют немедленного ответа со стороны международного сообщества. Режим Асада и поддерживающие его должны быть привлечены к ответственности, а любые дальнейшие нападения немедленно предотвратить. Россия со своей твердой поддержкой режима в конечном счете ответственна за эти жестокие нападения», — цитирует телеканал 360 заявление Госдепа, сделанное в связи с появлением сообщений о химатаке в сирийской Думе. Одновременно США призвали Россию прекратить поддержку властей Сирии и работать совместно над предотвращением новых возможных атак.

Тем временем Россия обратилась в ООН с предложением о продлении мандата миссии по расследованию химических атак в Сирии. В том числе провести расследование на авиабазе Шайрат, где, по утверждению западных политиков, официальные власти Дамаска хранят свои запасы отравляющих веществ, сообщает RNS.

Тем временем правительственные войска обнаружили в одном из освобожденных районов Восточной Гуты химическую лабораторию террористов. При этом США ранее заявляли, что на этой территории находятся поддерживаемые ими силы оппозиции, пишет агентство Nation News.

Игорь Чукреев
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