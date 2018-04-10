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10 апреля 2018
09 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
14:15  10 апреля 2018 2

Гендиректор «Титановой долины» нарушает приказы первого вице-губернатора. Его трудовой контракт истекает через месяц

Титановая долина. Верхняя Салда, кызласов артемий
Кызласова заметили в бизнес-классе самолетаФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Ожидающий окончания своего контракта в мае гендиректор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов провоцирует очередной скандал. В прошедшую пятницу, 6 апреля, екатеринбуржцы, летевшие в Москву бортом «Аэрофлота», снова заметили топа в бизнес-классе рейса 1411 (место 6С). В марте 2016-го такие перелеты спровоцировали разбирательства на уровне свердловского правительства — под сомнение даже была поставлена управленческая эффективность Кызласова.

Тогда за несоответствие требуемым показателям, а также завышенные и неоправданные траты на перелеты бизнес-классом топ-менеджера упрекало МУГИСО. Оправдываться за расточительность при этом пришлось не гендиректору ОЭЗ, а его непосредственному начальнику — тогда еще вице-премьеру Алексею Орлову.

Орлов, хоть и уточнил, что «из 33 маршрутов внутри страны только 7 перелетов Кызласова было оплачено по тарифам бизнес-класса», в итоге все равно попенял своему протеже: «Никаких таких перелетов не должно быть».

Несмотря на прямое поручение изменить статус полетов с «бизнес-класса» на иной, Кызласов нашел оправдание своим нынешним действиям. «При любых затратах мы используем принцип ценовой эффективности. По программе „Аэрофлота“ („Деловой проездной“ — в подтверждение этого ОЭЗ предоставила копии квитанций) летать зачастую дешевле, чем в экономклассе. Кстати, мы предупредили министерство инвестиций и развития о том, что в Москву мы будем летать формально в бизнес-классе. Но в этом случае, как и в любом другом, мне и моим сотрудникам компенсируется только стоимость эконом-тарифа», — уточнил Кызласов.

В среднем билет по выбранной топ-менеджером программе (только для перелетов по маршруту Москва-Екатеринбург) обходится примерно в 14,5 тысяч рублей — это на 10 тысяч рублей дешевле стандартного полета в бизнес-классе и на шесть тысяч рублей дороже самого дорого билета экономкласса. При этом летать экономклассом не гнушаются и председатель Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимир Гришанов и лауреат Государственной премии РФ, директор Свердловской филармонии Александр Колотурский.

Впрочем, и тому, что Кызласов не выбрал программу «Деловой проездной» в эконом-сегменте (такая возможность тоже есть), в «Титановой долине» нашли объяснение: «Там сроки действия абонемента короче, и существует опасность, что мы не успели бы использовать все перелеты до срока истечения».

Получить оперативный комментарий первого вице-губернатора Алексея Орлова о его отношении к полному отсутствию дисциплины у подчиненных пока не удалось.

Антон Ольшанников
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