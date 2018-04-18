{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,55
Динамика за 2 недели
Евро 76,09
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 апреля 2018
20:52  18 апреля 2018 0

В Подмосковье стадо коров оккупировало детскую площадку. ФОТО. ВИДЕО

Местные жители уже обратились в полициюФото: пост в группе «ТУЧКОВО | online» социальной сети «ВКонтакте»

Жители Восточного микрорайона города Тучково выложили в сеть фотографии с «бесхозными» коровами. На видео, прикрепленном к записи, видно, как небольшое стадо прогуливается по детской площадке во дворе многоэтажного дома.

Пост был опубликован в группе «ТУЧКОВО | online» социальной сети «ВКонтакте». «И снова коровы в восточном микрорайоне, значит уже весна», — написал пользователь сети. Уже в комментариях мужчина выложил видеоролик, где запечатлел, как пять коров гуляют по детской площадке. По видео можно понять, что за небольшим стадом никто не следит и прогонять с общественной территории не осмеливается. Местные жители обратились по данному факту в полицию, передает сайт «Подмосковье сегодня».

В комментариях к посту подписчики группы уже не удивляются стаду. Судя по всему, коровы во дворе одного из домов Восточного микрорайона — дело привычное: «Идут года, а коровы все те же», «Ладно бы 1-2 коровы, а то стадо и в основном быки». Некоторые из комментаторов уже знают собственника стада и предлагают варианты решения «оккупации»: «С частного сектора. Надо одну-две как бесхозных угнать», и «Хозяин этих коров уже достал. Живет в лагере в „Зените“. Там и держит. Отпускает их и не следит».

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров