20:52 18 апреля 2018 0

Местные жители уже обратились в полицию Фото: пост в группе «ТУЧКОВО | online» социальной сети «ВКонтакте»

Жители Восточного микрорайона города Тучково выложили в сеть фотографии с «бесхозными» коровами. На видео, прикрепленном к записи, видно, как небольшое стадо прогуливается по детской площадке во дворе многоэтажного дома.

Пост был опубликован в группе «ТУЧКОВО | online» социальной сети «ВКонтакте». «И снова коровы в восточном микрорайоне, значит уже весна», — написал пользователь сети. Уже в комментариях мужчина выложил видеоролик, где запечатлел, как пять коров гуляют по детской площадке. По видео можно понять, что за небольшим стадом никто не следит и прогонять с общественной территории не осмеливается. Местные жители обратились по данному факту в полицию, передает сайт «Подмосковье сегодня».

В комментариях к посту подписчики группы уже не удивляются стаду. Судя по всему, коровы во дворе одного из домов Восточного микрорайона — дело привычное: «Идут года, а коровы все те же», «Ладно бы 1-2 коровы, а то стадо и в основном быки». Некоторые из комментаторов уже знают собственника стада и предлагают варианты решения «оккупации»: «С частного сектора. Надо одну-две как бесхозных угнать», и «Хозяин этих коров уже достал. Живет в лагере в „Зените“. Там и держит. Отпускает их и не следит».