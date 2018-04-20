18:33 20 апреля 2018 0

Авторитетный журнал не отметил Путина без объяснения причин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В этом году президент России Владимир Путин не попал в список ста самых влиятельных людей на планете по версии авторитетного американского журнала Time. При этом в рейтинге оказались 27 политиков и государственных деятелей мира.

В топ лидеров вошли американский президент Дональд Трамп, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель КНР Си Цзиньпин, британский принц Гарри и даже его невеста, американская актриса Меган Маркл, передает RNS. Time не поясняет, почему в списке отсутствует Путин. Ранее российский лидер шесть раз попадал в рейтинг: в 2004 году, в 2008 году, а затем четыре года подряд с 2014 по 2017 года, пишет портал «Шторм».

Как сообщало «URA.RU», Владимир Путин оказался на обложке свежего номера журнала Time в короне Российской империи на голове. Его назвали «Восходящим царем». Автор посвятил одержавшему победу на президентских выборах Путину критическую статью, в которой негативно оценил его деятельность.