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20 апреля 2018
Главные новости Москвы
18:33  20 апреля 2018 0

Путин впервые за пять лет не попал в список самых влиятельных людей мира по версии Time

Визит Президента РФ Владимира Путина на
Авторитетный журнал не отметил Путина без объяснения причинФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В этом году президент России Владимир Путин не попал в список ста самых влиятельных людей на планете по версии авторитетного американского журнала Time. При этом в рейтинге оказались 27 политиков и государственных деятелей мира.

В топ лидеров вошли американский президент Дональд Трамп, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель КНР Си Цзиньпин, британский принц Гарри и даже его невеста, американская актриса Меган Маркл, передает RNS. Time не поясняет, почему в списке отсутствует Путин. Ранее российский лидер шесть раз попадал в рейтинг: в 2004 году, в 2008 году, а затем четыре года подряд с 2014 по 2017 года, пишет портал «Шторм».

Как сообщало «URA.RU», Владимир Путин оказался на обложке свежего номера журнала Time в короне Российской империи на голове. Его назвали «Восходящим царем». Автор посвятил одержавшему победу на президентских выборах Путину критическую статью, в которой негативно оценил его деятельность.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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